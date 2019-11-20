Haberler » Spor » Scandicci: 2 - 3 - Spor

Scandicci: 2 - 3

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro,...

20.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:14Scandicci: 2 - 3

SALON: VakıfBank Sarayı

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev ( )

VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)

SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)

SETLER: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

SÜRE: 116 dakika (27,26,21,24,18)

VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.


- İstanbul

Bulgaristan, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:06 TOFAŞ sahasında mağlup
00:06 Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut
23:56 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
23:54 Trabzonspor'un konsolide net borcu 828 milyon 916 bin 509 lira
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
22:08 Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
21:56 İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!
21:02 Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
19:14 Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor
21.11.2019 00:25:38