Scarlett Johansson 3. Kez Nikah Masasına Oturuyor

Daha önce 2 kez evlenen ve boşanan Scarlett Johansson, 2 yıldır gözlerden uzak yaşamayı seçtiği komedyen Colin Jost ile ilişkisini nikah masasına taşımaya karar verdi. Çocukları ile yaşayan Johansson, 36 yaşındaki komedyen ile evleneceği haberi magazin basınında gündem oldu.

JOHANSSON, EVLİLİK FİKRİNİ ROMANTİK VE GÜZEL BULUYOR

Harvard mezunu komedyen ile evlenen dünyanın en güzel kadınlarından sayılan 34 yaşındaki Scarlett Johansson, evliliğin fikir olarak romantik ve güzel olduğunu, onu hayata geçirmenin de güzel bir şey olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin beklenen evliliğinın yazın olması bekleniyor.