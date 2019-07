Scary Stories To Tell İn The Dark Filmi

Scary Stories to Tell in the Dark Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Alvin Schwartz'ın korku serisinin beyaz perdeye uyarlanmasında, küçük kasabalarında birden bire ortaya çıkan ani ölümlere çözüm bulmaya çalışan bir grup genci temel alıyor. Genç arkadaş grubu, bu acımasız ölümlerin sebebini bulmaya ve durdurmaya çalışıyor.André ØvredalKevin Hageman , Guillermo del Toro, Alvin SchwartzZoe Margaret Colletti, Michael Garza , Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Kathleen Pollard, Javier Botet, Troy James, Mark Steger, Marie Ward, Stephanie Belding, Jane Moffat, Hershel Blatt, David Tompa, Amanda Smith, Brandon Knox, Daniel Gravelle, Tavia Pereira, Will Corno, Anthony Colonello, Divan MeyerKorkuScary Stories to Tell in the DarkCBS Films2019Kanada, ABDİngilizceCGV Mars Dağıtım23.08.2019