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Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Schalke 04'ün Freiburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta Ahmed Kutucu takımının 2. golünü kaydetti. Milli oyuncu Ozan Kabak da mücadelede 90 dakika forma giydi.

21.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:39

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği 04 sahasında konuk ettiği Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Schalke, 27'nci dakikada Suat Serdar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım 54'üncü dakikada penaltıdan Pedersen ve 67'nci dakika da yine penaltıdan Grifo'nun golleriyle skorda 2-1 öne geçti.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Mavi beyazlılar 80'inci dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.Bu sonuçla Schalke 04 puanını 30'a yükseltirken, Freiburg ise puanını 26'ya çıkarttı. Mili futbolcu Ozan Kabak müsabakada 90 dakika forma giyerken, bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu karşılaşmaya 70'inci dakikada oyuna dahil oldu ve karşılaşmayı 2-2'lik beraberliğe getiren golü kaydetti.

Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Schalke 04, Schalke, Spor

Kaynak: DHA


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