Haberler » Spor » Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak - Spor

Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak

Milli futbolcu Ozan Kabak, formasını giydiği Schalke 04'de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

23.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:48 Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak
Milli futbolcu Ozan Kabak, formasını giydiği 04'de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de ayın oyuncusu belli oldu. Ozan Kabak, Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.

Kasım'da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Schalke 04, Ozan Kabak, Schalke, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:50   Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri - Spor
15:38   Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hakem adaleti istiyoruz" - Spor
15:35   Transfer bombası patlıyor! Edinson Cavani... - Spor
15:35   Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Spor
15:35   Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
23.12.2019 15:54:25