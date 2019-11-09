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Schalke 04'de Ozan Kabak'tan iki hafta, iki gol

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.

09.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:56Schalke 04'de Ozan Kabak'tan iki hafta, iki gol
04, Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada rakip fileleri havalandırırken, iki haftada ikinci golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 11. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sona ererken, Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri Daniel Caligiuri (dk. 33), Ozan Kabak (dk. 67) ve Suat Serdar (dk. 79) atarken, Fortuna Düsseldorf'da Rouwen Hennings (dk. 62, 74 ve 85) kaydetti. Bu sonucun ardından Schalke puanını 19'a, Düsseldorf da 11'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında rakip fileleri havalandıran Ozan iki hafta iki kez gol sevinci yaşamış oldu. Mücadeleye 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Ozan bu sezon 7 resmi maçta görev yaptı ve toplam 290 dakika görev aldı. - İSTANBUL

Düsselldorf, Ozan Kabak, Schalke 04, Schalke, Spor

Kaynak: İHA

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