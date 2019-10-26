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Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.

26.10.2019 19:00Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı
Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak 90+1. dakikada oyuna girdi.
Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil oldu.
Ligde gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacakken, Schalke ise Augsburg'a konuk olacak.
(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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