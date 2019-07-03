03.07.2019 11:45
Haberler» Güncel» Haber

Schalke 04'e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Schalke 04

Alman temsilcisi Schalke 04'e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.

Alman temsilcisi Schalke 04'e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi. 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
14:02   Almanya Savunma Bakanı kim olacak?
14:02   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, EXPO 2019 Pekin'de
14:02   Manisa'daki trafik kazası- Cenaze töreni
14:01   Çin'in Karaçi Konsolosluğu saldırısının azmettiricisi BAE'de yakalandı
14:00   Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Jandarma Konağı ve ODTÜ Konağı müze olarak hizmet verecek"
14:00   OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
14:00   Bakan Ersoy'dan Kemal Sunal paylaşımı