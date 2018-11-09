Schalke 04 - G.saray Maçındaki Anons Taraftarı Güldürdü

Schalke- Galatasaray maçında skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde stadın resmi anonsçusu Dirk Oberschulte-Beckmann'ın hoparlörden maçla alakası olmayan bir konuda anons yaptığı bildirildi.

Essen şehrine ait plakalı olduğunu dile getirdiği bir arabanın plaka numarasını okuyan Alman anonsçu, araç sahibine seslenerek "Birisi arabanıza çarptı. Bir kazaya karıştınız ama bilmiyorsunuz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler üzerine Schalke taraftarları arasında kahkahalar yükseldiği belirtildi.

Esprili anonsları çok seviyor