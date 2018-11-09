Schalke 04 - G.saray Maçındaki Anons Taraftarı Güldürdü

Schalke- Galatasaray
maçında skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde stadın resmi anonsçusu Dirk Oberschulte-Beckmann'ın hoparlörden maçla alakası olmayan bir konuda anons yaptığı bildirildi.
Essen şehrine ait plakalı olduğunu dile getirdiği bir arabanın plaka numarasını okuyan Alman anonsçu, araç sahibine seslenerek "Birisi arabanıza çarptı. Bir kazaya karıştınız ama bilmiyorsunuz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler üzerine Schalke taraftarları arasında kahkahalar yükseldiği belirtildi.
Esprili anonsları çok seviyor
Onur Dinçer,Galatasaray,Schalke
Alman ekibinin daha önceki maçlarında da hoparlörden maçla alakası olmayan şeyler söyleyerek taraftarı güldüren anonsçu Beckmann'a Schalke taraftarlarının 'Boş konuşan' lakabını taktıkları belirtildi. Kült anonslarıyla ünlenen anonsçunun daha önce Ajax
maçında da değişik sözlerle taraftarları güldürdüğü kaydedildi.