09 Kasım 2018, 19:50
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Schalke 04 - G.saray Maçındaki Anons Taraftarı Güldürdü

Schalke 04 - G.saray Maçındaki Anons Taraftarı Güldürdü

Schalke-Galatasaray karşılaşmasında stat anonsçusunun, stat dışında gerçekleştiğini belirttiği bir kaza üzerinden “Aracınıza çarptılar ama farkında değilsiniz” şeklinde araç sahibine takıldığı ortaya çıktı.

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler
  
Schalke- Galatasaray maçında skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde stadın resmi anonsçusu Dirk Oberschulte-Beckmann'ın hoparlörden maçla alakası olmayan bir konuda anons yaptığı bildirildi. 
Essen şehrine ait plakalı olduğunu dile getirdiği bir arabanın plaka numarasını okuyan Alman anonsçu, araç sahibine seslenerek "Birisi arabanıza çarptı. Bir kazaya karıştınız ama bilmiyorsunuz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler üzerine Schalke taraftarları arasında kahkahalar yükseldiği belirtildi. 
Esprili anonsları çok seviyor 
Alman ekibinin daha önceki maçlarında da hoparlörden maçla alakası olmayan şeyler söyleyerek taraftarı güldüren anonsçu Beckmann'a Schalke taraftarlarının 'Boş konuşan' lakabını taktıkları belirtildi. Kült anonslarıyla ünlenen anonsçunun daha önce Ajax maçında da değişik sözlerle taraftarları güldürdüğü kaydedildi. 
Onur Dinçer,Galatasaray,Schalke

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