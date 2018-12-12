12 Aralık 2018, 01:48
»»

Schalke 04 - Lokomotiv Moskova: 1-0

Schalke 04 - Lokomotiv Moskova: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Schalke 04 sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi, Galatasaray da sevindi.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftası, 2 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, sahasında Porto'ya 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılıların gollerini, 45+1'inci dakikada Feghouli (penaltıdan) ve 65. dakikada Eren Derdiyok attı. Porto'nun golleri ise Felipe, Marega (penaltıdan) ve Sergio Oliveira'dan geldi.

Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisi Casillas, Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç kazanan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Schalke 04 kazandı, Galatasaray sevindi

D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı Alessandro Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2. olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

Lokomotiv Moskova ise D Grubu'nda 3 puanla 4. ve son sırada kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

]

Galatasaray,Lokomotiv Moskova,Schalke 04

YORUMLAR