Schalke 04 - Lokomotiv Moskova: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftası, 2 maçla tamamlandı. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray
, sahasında Porto
'ya 3-2 yenildi.
Sarı-kırmızılıların gollerini, 45+1'inci dakikada Feghouli (penaltıdan) ve 65. dakikada Eren Derdiyok
attı. Porto'nun golleri ise Felipe, Marega (penaltıdan) ve Sergio Oliveira'dan geldi.
Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisi Casillas
, Cristiano Ronaldo
'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç kazanan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti. Schalke 04
kazandı, Galatasaray sevindi
D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova
'yı Alessandro Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2. olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.
Lokomotiv Moskova ise D Grubu'nda 3 puanla 4. ve son sırada kalarak Avrupa kupalarına veda etti.
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Galatasaray,Lokomotiv Moskova,Schalke 04
12 Aralık 2018 Çarşamba 01:48