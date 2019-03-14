Schalke 04'te Domenico Tedesco Dönemi Sona Erdi

Schalke 04 Kulübü, 2017'den bu yana görev yapan 33 yaşındaki Tedesco ile yolların ayrıldığını ve takımın başına geçici teknik direktör olarak Huub Stevens'ın getirildiğini duyurdu.
MANCHESTER CİTY'YE 7-0 YENİLMİŞTİ
Tedesco yönetiminde Bundesliga'da 7 maçtır galip gelemeyen Schalke 04, 25 haftada topladığı 23 puanla 14. sırada yer aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Schalke 04, rakibine 7-0 yenilerek elendi.
Almanya, Schalke 04, Spor
Kaynak: AA