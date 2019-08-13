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Schalke cephesinden resmi Konoplyanka açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Yevhen Konoplyanka için Beşiktaş ile görüştüklerini ancak transferin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

13.08.2019 12:30 Schalke cephesinden resmi Konoplyanka açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan Yevhen Konoplyanka, adım adım siyah beyazlı formayı giymeye yaklaşıyor. Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş ile görüşmesi hakkında Almanya'nın WAZ gazetesine konuşurken ''Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor ancak henüz bitmiş olduğunu söyleyemem.'' sözlerini kullandı.

İŞTE ÖDEME PLANI

Beşiktaş ile Schalke, Konoplyanka için 2.5 milyon euro karşılığında el sıkışmış ancak ödeme planında anlaşamamışlardı. Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroyu 1 yıl içinde 7 taksitle ödemeyi önerdiği ancak Alman kulübünün bu rakamın 6 ay içinde 3 taksitte ödenmesini şart olarak sunduğu gelen bilgiler arasında.

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar Ukraynalı yıldız için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Yönetimin Schalke ile bir görüşme daha yaparak işi bitirmek istediği belirlendi.

(Sporx)


Spor

YORUMLAR (1)
KARTAL NADO: gözünüzü seveyim Falcao işine dönmesin . hele aman diyeyim öyle yanak yanağa pozlar falan hiç olmasın. . gerçi biz Beşiktaş''ız , her zaman olduğu gibi , malum bir ağırlığımız falan varda , neme lazım yine de hani komik durumlar olmasın da millete kafa buldurmayalım değil mi ? kısacası görmemişin oğlu olmuş, tutmuş . . . hesabı olmasın. . :)
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