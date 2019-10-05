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Schalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euroya, oradan da Schalke 04'e 15 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak için sürpriz gelişme... Genç stoper Schalke'de yeteri kadar şans bulamayınca İtalyan devi Milan oyuncunun transferi için devreye girdi.

05.10.2019 15:19

Serie A'da 6 hafta sonunda 6 puan toplayıp kalesinde 8 gol gören Milan'ın Ocak ayında defans hattına takviye yapacağı öğrenilirken, Boban'ın Schalke'de fazla forma şansı bulamayan Ozan Kabak için yeniden atağa geçeceği belirtildi. Romagnoli ve Mussachio tandemi ile beklenen başarıyı yakalayamayan İtalya devinde Ozan Kabak'ın ismi bir kez daha gündeme gelirken Alman ekibinde sadece 14 dakika görev alan milli futbolcunun da olası teklife son derece sıcak bakacağı ifade edildi.

MILAN'DA ALTERNATİF STOPER YOK

Ozan Kabak'ı Schalke'ye kaptırdıktan sonra Juventus'un renklerine bağladığı bir başka Türk yıldız Merih Demiral'ı kiralamak isteyen Milan, bu transferde de başarılı olamazken Marco Giampaolo'nun elinde alternatif oyuncuların olmaması Ozan Kabak transferini bir hayli güçlü kılıyor.

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Schalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi

İtalya Serie A, Ozan Kabak, Schalke, Milan, Spor

YORUMLAR(5)
SADO:ben taa başından dedim bu adam eğer bayern münihe gitseydi çoktan tutulmuştu
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KENAN:DİLİN KEMİĞİ YOK SALLA
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ANKARA:Yav bu mantarı kim ne yapsın...
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ANKARA:Size gönderdim...
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ŞAKO:Niye sizin sadık nerede acaba
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