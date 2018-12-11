Schalke'den Esprili Galatasaray Paylaşımı: Bir Şey Değil

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.

Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

SCHALKE'DEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova Schalke'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligine gitmeye hak kazandı. Maç sonunda Schalke kulübü, esprili bir paylaşımda bulundu. Schalke, Twitter'dan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ı da etiketliyerek, "Bir şey değil." yazdı.