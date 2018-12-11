11 Aralık 2018, 23:09
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Schalke'den Esprili Galatasaray Paylaşımı: Bir Şey Değil

Şampiyonlar Liginde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.

Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

SCHALKE'DEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova Schalke'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligine gitmeye hak kazandı. Maç sonunda Schalke kulübü, esprili bir paylaşımda bulundu. Schalke, Twitter'dan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ı da etiketliyerek, "Bir şey değil." yazdı.

Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Schalke
11 Aralık 2018 Salı 23:09



YORUMLAR (16)
TUNÇ06: HADİ İYİSİNİZ DİYOR ALMANLAR ..SONRADA GS SEVİNİYOR TFF TEPRİK EDİYOR NE GARİP OLDUK YA GS YENİLDİ .ÜLKE PUANI NE GETİRDİ ?
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  • ŞAKA TAKIMI : Gs lılar seviniyor utanmaları gereken yerde. . Zor bela 3. oldukları gruba bak hele!
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ENGİNA : Len olum GALATASARAYI başarılarına tesadüf diyen parazitler O yıllarda TURKIYEM dünya 3 su oldu zaman ilk 11 in kaleci hariç hepsi cimbomluydu la bebeler sizi Bi tesadüfte siz yapın kuş beyinkiler
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  • ŞAKA TAKIMI : Len asıl parazit sensin. . gs denen takımın başarıları tesadüf olmasaydı eğer başarılarının devamı gelirdi. . zor bela 3. olduğunuz gruba bak hele. . Utanmasanız sevinceksiniz.
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SEVDA DEMİREL: Beyin error utanmadan yok Beşiktaş kaç atmış Fenerbahçe kaç atmış Galatasarayın 8-0 lık maçını izledindemi konuşuyorsun laf olsun diyemi
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