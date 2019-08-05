Schalke'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a müjde: Kendisine kulüp arıyor

Transferde adı uzun zamandır Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Yevhen Konoplyanka için Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den açıklama geldi.

"ÇALIŞMALARINI BİREYSEL OLARAK SÜRDÜRÜYOR"

Alman Sport1'e konuşan Wagner, Ukraynalı yıldızın Herzlake kampına katılmadığını belirtirken ''Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Fit kalmaya devam etmek istiyor ve kendisine kulüp arıyor.'' sözlerini kullandı.

KESİN OLARAK SCHALKE'DEN AYRILACAK

Alman kanalı, 29 yaşındaki futbolcunun bu yaz kesin olarak Schalke'den ayrılacağını belirtirken kısa süre içinde geleceğinin netlik kazanacağını duyurdu.

(Sporx)