03.07.2019 12:00
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Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı

Stuttgart'tan Schalke'ye 3 gün önce transfer olan Ozan Kabak, Schalke ile çıktığı idmanda sakatlandı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.

İDMANDA SAKATLANDI

Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan Kabak idmanda sakatlık yaşadı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı

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Spor

YORUMLAR (6)
AHMET AGA: YAPMA BE OGLUM SEZONUN BAŞI NEYSE HAYIRLISI İLE DAHA SAGLAM GERİ DÖNERSİN
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HAHAHA: şaka mı
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ROBİNYO: çocuk nazara geldi
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12: tamam artık sakatlıktan çıkmaz
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BİKERE BU ADAM GS DÖNMELİ: Diagneyi Shalke Alsin 5 Milyonda üzerine Verdikmi Tamamdir
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