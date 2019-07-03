Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.

İDMANDA SAKATLANDI

Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan Kabak idmanda sakatlık yaşadı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.