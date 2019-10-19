Haberler » Spor » Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!

Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!

Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan ve Suat Serdar'ın formasını giydiği Schalke 04 Türk oyuncularla asker selamı ile ilgili toplantı yaptı.

19.10.2019 21:44

Schalke'den Türk oyunculara skandal bir uyarı geldi. Alman medyasında bugün yer alan haberlere göre, asker selamı ile ilgili Schalke 04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanı sıra Schalke 04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı.

"OYUNCULARA İSTEKLERİMİZİ ANLATTIK"

Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilİ bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında ElnenyAnkaragücü-Beşiktaş maçında Elneny'nin pozisyonu tartışma yarattı

Cengiz ÜnderCengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

Ersun Yanal, Max Kruse ve Emre BelözoğluErsun Yanal, Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu Denizlispor maçı kadrosuna almadı

Sturridge, Süper LigSturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı

Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!

Schalke 04, Schalke, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:38 Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
22:35 Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82
22:29 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
22:26 Basketbol: Toplu sonuç
22:24 ING Basketbol Süper Ligi
22:19 MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçından kareler
22:14 St. Pauli'den çifte standart
19.10.2019 23:02:31