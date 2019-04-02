02 Nisan 2019, 12:42
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Schalke, Feghouli İçin 14 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Alman ekibi Schalke 04, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden olan Feghouli'yi transfer etmek için kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman medyasına göre Schalke, yıldız oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda kesenin ağzını iyice açacak.

KARAR SEZON SONU

Takvim'de yer alan habere göre; Alman temsilcisinin Feghouli için 14 milyon Euro vereceği iddia edildi. Galatasaray Yönetimi'nin gelen teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri olan tecrübeli oyuncuyla ilgili son karar Teknik Direktör Fatih Terim'e de danışılarak sezon sonunda verilecek.

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Spor



YORUMLAR (4)
SATIŞ : Son haftaların en iyi oyuncusu bence sezon sonu iyi fiyata satılır tabiki.Satın ulan altyapıda ne cevherler var be kardeşim.
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ILKER TÜRKMEN: Yalan adamin 4750000 euro serbest kalir maddesi var
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ZİYAA: 14 mü!!! Hemen satın ne para beee
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GADDAR: Tek salak biz değilmişiz !!!
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