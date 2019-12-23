Haberler » Spor » Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti - Spor

Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti.

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti.
Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, kasım ayına yönelik "ayın en iyi futbolcusu" oylamasının sonuçlandığı belirtildi. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın, oyların hemen hemen yarısını aldığı ve en iyi futbolcu seçildiği ifade edildi.
Oylamada, Schalkeli futbolculardan Benito Raman'ın yüzde 31, Amine Harit'in yüzde 11 ve Daniel Caligiuri'nin de yüzde 10 oy aldığı aktarıldı.
Öte yandan, Ozan Kabak'a oy verenler arasında yapılan çekilişte, 1998 yılından bu yana kombine bileti bulunan Jessica Schulz adlı taraftar, sezonun ikinci yarısındaki Freiburg maçına iki adet VIP bilet kazandı.

Schalke 04, Ozan Kabak, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:50   Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri - Spor
15:38   Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hakem adaleti istiyoruz" - Spor
15:35   Transfer bombası patlıyor! Edinson Cavani... - Spor
15:35   Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Spor
15:35   Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun mesajı - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
23.12.2019 15:54:33