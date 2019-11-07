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Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa'ya ait Amsterdam-Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi.

07.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:08 Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa'ya ait Amsterdam- Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi. Hollanda polisi, alarm üzerine havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi başlattı.

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda Amsterdam-Madrid seferi için hazırlık yapan ve içinde 27 kişinin bulunduğu Air Europa firmasına ait uçaktan 'uçak kaçırma' alarmı verildi. Alarm üzerine Hollanda polisi, havalimanını güvenlik şeridine alırken, olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Air Europa hava yolu şirketi, pilotun yanlışlıkla alarm verdiğini ve herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı. Şirket Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Yanlış alarm. Amsterdam - Madrid uçuşunda, havaalanında kaçırılmaya ilişkin protokolleri tetikleyen bir uyarı yanlışlıkla çalıştırıldı. Hiçbir şey olmadı, tüm yolcular güvende ve yakında uçmayı bekliyoruz. Herkesten özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.



Amsterdam, Madrid, Dünya

Kaynak: DHA

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