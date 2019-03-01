Schneider Electric, 6,10/10 Puanla Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı

Rapora göre Aralık 2018 sonu itibariyle elde edilen 10 üzerinden 6,10'lik puanla şirket, 2018 yıl sonu için 10 üzerinden 5 olan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi hedefini aştı.

Schneider Electric, COP 21 ve Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda oluşturduğu ve 21 göstergeden oluşan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi taahhütlerini her yıl dört rapor halinde kamuoyuyla paylaşıyor. 2018 yılı kümülatif sonuçlarını açıklayan şirket, hedeflediği puanların üstüne çıkarak oldukça büyük bir başarı kazandı.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches taahhütler hakkında şu şekilde konuştu; "Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi kapsamındaki 21 hedefimiz için 2018'de mükemmel bir performans elde ettik. Geçtiğimiz dönemde attığımız adımlar sayesinde birçok ödüle ve unvana layık görüldük. Çok Uluslu Şirketler kategorisinde The Circulars 2019 ödülüne layık görülmemiz, Fortune dergisi tarafından Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında seçilmemiz, üst üste 8'inci senede CDP Climate A listesinde yer almamız ve üst üste 7'inci senede Corporate Knights tarafından Dünyanın Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi sıralamasında yer almamız bunlardan bazıları. Bu ödül ve unvanlar, çabalarımızı sürdürmeye ve sektöre bu zorlukları aşma konusunda öncülük etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla hedeflerimizi daha da yukarılara çıkartmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gelişim ve sağlık gibi temel sorunlar üzerine eylem planlarımızı uygulamayı hızlandıracağız."

Sürdürülebilirlik adına güvenilir adımlar

Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi raporuna göre şirket, 6,10/10 puan ile 2018 için 5/10 hedef puanını aştı. Ayrıca şirketin Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri'nin 2018 cirosu, 2017'ye kıyasla %13,8 artış gösterdi.

Kaynak: Bültenler