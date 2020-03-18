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Schneider Electric, Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Schneider Electric'in 2007'de bünyesine kattığı, güvenilir güç ve fiziksel IT altyapısında yaklaşık 40 yıllık küresel tecrübeye sahip markası APC, Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında önde gelen teknoloji ürünleri tedarikçi ve tedarik zinciri yönetimi sağlayıcılarından Arena Bilgisayar...

18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:38
Schneider Electric, Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı
Schneider Electric'in 2007'de bünyesine kattığı, güvenilir güç ve fiziksel IT altyapısında yaklaşık 40 yıllık küresel tecrübeye sahip markası APC, Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında önde gelen teknoloji ürünleri tedarikçi ve tedarik zinciri yönetimi sağlayıcılarından Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, APC by Schneider Electric, dünya çapında ilklere imza atan yenilikçi çözümleriyle kesintisiz güç kaynaklarından hassas soğutma cihazlarına, kabinlerden veri merkezi yönetim yazılımına kadar çok geniş bir ürün gamına sahip.
Anlaşma kapsamında, Arena Bilgisayar, Türkiye'de güç ve IT altyapılarında dönüşüm yaratan söz konusu ürünleri 10 binin üzerinde aktif satış noktasıyla son kullanıcılarla buluşturacak. Veri merkezi aktif elemanları olan server, storage ve network ekipmanlarının yanı sıra tüm APC Data Center altyapı ürünlerini de portföyüne ekleyerek veri merkezleri için uçtan uca çözüm sunacak.
Yeni anlaşma kapsamında, APC by Schneider Electric, ürünlerini 7 gün 24 saat erişim imkanları, fiyat ve ödeme esneklikleri, lojistik, teknik danışmanlık ve destek hizmetleri ile güçlü bir değere dönüştürecek.
Böylece 2 şirket, müşterilerinin IT gereksinimlerine özel ve farklı yaklaşımlar oluştururken, geniş partner ağı ile hızlı bir operasyonel süreç sağlayacak, tüm dağıtım kanallarındaki tedarikçi ve iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine ve müşterilerinin ihtiyaç duydukları en yeni teknoloji ürünlerine kolaylıkla ulaşabilmelerine olanak sunacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Arena Bilgisayar, Türkiye, Ekonomi

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