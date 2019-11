Schneider Electric, "Çeşitlilik Liderleri 2020" listesinde yer aldı

Schneider Electric, Financial Times 'ın Çeşitlilik ve Katılım listesindeki liderler arasında gösterildi.Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan şirket, Financial Times'ın Çeşitlilik Liderleri 2020 listesinde öncü kurumlar arasında yer aldı.Bu sene ilki gerçekleştirilen ve 700 şirketin dahil edildiği listede, Schneider Electric genel sıralamada 41., sanayi sektöründe ise 4. sırada gösterildi.Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2020 listesi, iş dünyasında cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere her türlü çeşitliliğin teşvik edilmesi amacıyla hazırlanıyor.Bu doğrultuda her türlü cinsel yönelim ve toplumu yansıtan etnik ya da sosyal yapıya açık olmak, şirketlerde aranan başlıca kriter olarak gösteriliyor.Sıralama; Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, İsviçre ve İngiltere'de en az 250 çalışana sahip olan şirketlerin katıldığı bir anket çalışması sonucunda oluşturuldu.Ankete 80 binden fazla kişi katıldı ve analizi derinleştirmek amacıyla insan kaynakları ve işe alım uzmanlarının görüşlerinden faydalanıldı.Ankete katılanlara, işverenlerinin yaş, cinsiyet, eşitlik, etnik köken, engellilik ve cinsel yönelim gibi alanlarda çeşitliliği ne ölçüde teşvik ettikleri ile ilgili düşünceleri soruldu."Her yerde sürdürülebilir katılım sağlamak adına çalışıyoruz"Katılımcılardan ayrıca kendi sektörlerindeki diğer önemli aktörleri çeşitlilik açısından değerlendirmeleri istendi. En yüksek puan alan 700 şirket Çeşitlilik Liderleri 2020 listesine dahil edildi.Schneider Electric, Aralık 2018'de açıklanan Equileap Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde, sanayi sektöründe birinci sırada gösterildi.Dünyadaki tüm sektörlerde cinsiyet eşitliği performansının değerlendirildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde bu yıl ikinci kez yer aldı ve kadınların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmaya yönelik inisiyatifleriyle 2019 Catalyst Ödülü'ne layık görüldü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, Financial Times'ın ilk Çeşitlilik Liderleri listesinde yer aldıklarını için gururlu olduklarını belirterek, "Schneider Electric olarak herkes için, her yerde sürdürülebilir katılım sağlamak adına çalışıyoruz. Bu liste ile birçok başka şirketin de çeşitlilik ve katılım konusunda gösterdikleri duyarlılığı görmek oldukça mutluluk verici. Birlikte toplumumuz için daha güçlü bir etki yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.