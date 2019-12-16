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Schneider Electric, Çeşitlilik ve Katılım Endeksi'nde ilk 50 şirket arasında

Schneider Electric, Universum'un küresel çapta ilkini gerçekleştirdiği Çeşitlilik ve Katılım Endeksi'nde (D&I Endeksi) en iyi 50 şirket arasına girmeye hak kazandı.

16.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:16Schneider Electric, Çeşitlilik ve Katılım Endeksi'nde ilk 50 şirket arasında
Schneider Electric, Universum'un küresel çapta ilkini gerçekleştirdiği Çeşitlilik ve Katılım Endeksi'nde (D&I Endeksi) en iyi 50 şirket arasına girmeye hak kazandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Universum'un hazırladığı Çeşitlilik ve Katılımcılık Endeksi, dünyanın çeşitli yerlerinden 247 binin üzerinde işletme ve STEM (Bilim/Teknoloji/Mühendislik/Matematik) öğrencisinin yanıtlarına dayanıyor.

Sıralamaya girmek için şirketlerin, dünyanın en büyük 12 ekonomisinden 6'sında, en cazip işverenler arasında yer almaları gerekiyor. Endeks hesaplanırken cinsiyet eşitliğine destek, çeşitlilik ve katılım taahhüdü ve çalışanlara saygı gibi kriterlerde aktif çalışmalar göz önüne alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İşgücü ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon, öğrenciler giderek artan bir ölçüde katılımcılık ve çeşitlilik içeren, çalışanlarının geleceği şekillendirmesini mümkün kılan bir çalışma ortamını aramakta olduğunu belirtti.

Mylon, Schneider Electric olarak bunu hayata geçirmek için her gün büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve Universum'un da bunu ödüllendirmesinden gurur duyduklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Ekonomi

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