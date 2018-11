Schneider Electric, Cinsiyet Eşitliğinde En İyi 15 Şirket Arasında

13 Kasım 2018 Salı 12:32



Schneider Electric, Equileap tarafından hazırlanan endekste "Cinsiyet Eşitliği" alanında en iyi 15 şirket arasında yer aldı.Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, kendi sektöründe liderliğini korudu ve "Cinsiyet Eşitliği" endeksinde birinci sırada yer aldı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Equileap'ın her yıl düzenli olarak hazırladığı endekste cinsiyet eşitliğini etkileyen 19 mali olmayan kriter değerlendiriliyor. Bu yılki çalışmada Equileap, farklı sektörlerden 2 milyar doların üzerinde piyasa değeri olan 3 bin firmayı araştırdı. Birleşmiş Milletler 'in "Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri"nden ilham alan kuruluş; listeyi, yatırımcıların mali olmayan kriterler konusunda karar alma sürecine yardımcı olmak amacıyla hazırlıyor.Equileap'ın göz önüne aldığı kriterler arasında ödeme eşitliği, kariyer gelişimi fırsatları, kurumun tedarik zincirinde yer alan kurumlarda cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, ailevi durumlar için alınan izin politikaları, iş yerinde cinsel istismar ve ayrımcılığa karşı programlar gibi ana konular yer alıyor.Schneider Sustainability Impact (Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi) gibi çalışmalarda cinsiyet eşitliği başlıca başarı kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.Schneider Electric, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal öncelik haline getirmeye öncülük eden 30 önemli karar verici kurumdan oluşan "IMPACT 10x10x10'un Şampiyonu"ndan biri olarak HeForShe hareketine destek veriyor.Grup, bu kapsamda belirlenen üç prensipten ikisine bağlı kalmayı halihazırda başardı. Bunlar 2017 sonu itibarıyla global çalışanların yüzde 89'unu kapsayan dünya çapında bir ödeme eşitliği süreci oluşturmak ve Global Çeşitlilik ve Katılım Kurulu kurmak. Global Çeşitlilik ve Katılım, Schneider Electric bünyesinde cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere şampiyon çeşitlilik ve katılım liderleri için üst düzey bir grup niteliği taşıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Direktörü ve İdari Başkan Yardımcısı Olivier Blum, "İş yerinde cinsiyet eşitliği büyük önem arz ediyor. Bu, sadece ahlaki bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda tüm çalışanların becerilerini geliştirerek tam potansiyellerini gerçekleştirmesi için temel bir yapı taşıdır. Gerçek eşitlik, her bir çalışanın cinsiyetlerine bakılmaksızın aynı ödüllerden, aynı kaynaklardan ve aynı fırsatlardan faydalanması anlamına gelir. Bunu başarmak, Schneider Electric'in DNA'sında vardır." ifadelerini kullandı.