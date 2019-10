Schneider Electric, İnovasyon Tır'ı ile Bursa'daydı

Schneider Electric'in "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tır'ı", Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, Türkiye'de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı 11 Ekim'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.Schneider Electric, İnovasyon Tır'ı ve seminer programı ile Türkiye'den ihraç edilen her 2 otomobilden 1'inin üretildiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.Schneider Electric'ten otomotivin geleceğine ilişkin yeni nesil çözümlerAçıklamaya göre, son 12 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile birlikte kritik bir süreçten geçiyor. Yeni mobilite trendleri, bağlanabilirlik, otonom sürüş ve elektrifikasyon otomotiv endüstrisine yeni bir çehre kazandırırken şirketlerin tüm bu süreçleri verimli, güvenilir ve karlı bir şekilde yönetmeleri gerekiyor.Bu kapsamda Schneider Electric, Türkiye'nin öncü otomotiv üretim merkezi olan Bursa OSB'de, dijital dönüşümün üretim süreçlerine etkilerini ve üretimlerini daha bağlı ve daha akıllı teknolojilerle optimize edip üretkenliği ve karlılığı artırmanın yollarını paylaştı. Tesislerde gelişmiş izlemenin makine, varlık ve süreç performansını nasıl iyileştirdiğini gözler önüne seren şirket, Dijital Ekonomi'de başarılı olmanın anahtarı olan Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) tüm özelliklerinden yararlanabilmeyi sağlayan EcoStruxure çözümleri ile büyük ilgi topladı.Schneider Electric'in otomotiv sektörüne özel geliştirdiği "EcoStruxure for Automotive", tesislerin zekasını artırarak optimum verimlilikle çalışmalarını ve çok sayıda farklı sistemi tek bir platformda birleştirerek operasyonel verimliliklerini sağlıyor.Şirketin IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure, otomotiv üretiminde sürdürülebilirliği, verimliliği ve izlenebilirliği iyileştirmek için değer zincirinizin her adımında dijital dönüşüm sağlıyor. Böylece, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor ve tüm katmanlarda dijital dönüşüme hizmet ediyor.Schneider Electric İnovasyon Tırı'nın bir sonraki durağı 16 -17 Ekim tarihlerinde, İzmir Tepekule Kongre Merkezi Otopark Alanı olacak.