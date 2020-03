Schneider Electric, "kabin montajlı soğutma çözümü" geliştirdi

Schneider Electric, ilk kabin montajlı veri merkezi soğutma çözümünü piyasaya sundu.Schneider Electric açıklamasına göre, Uniflair Kabin Montajlı Soğutma 3,5kW, DX çözümü, mikro veri merkezleri ve edge bilişim alanında giderek artan kabin tabanlı soğutma talebini karşılama amacıyla tasarlandı.Tüm dünyada sunulmaya başlanan yeni çözüm, bilgi teknolojileri soğutmasını herhangi bir bilgi teknolojileri kabininin altına yerleştirerek bilgi teknolojileri zemin alanından tasarruf sağlıyor.Aynı zamanda EcoStruxure mimarisine entegre edilerek yeni nesil veri merkezi yönetimi (DCIM) yazılımı, EcoStruxure IT Expert ve EcoStruxure Asset Advisor aracılığıyla 7x24 uzman hizmet ofisi desteği ve bu sayede global çapta görünürlük performansı sunuyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Soğutma Direktörü Maurizio Frizziero, yeni kabin montajlı soğutma çözümünü, tüm tedarikçi ve sektör oyuncuları ile ortak çalışmaya açık olarak tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Edge mikro veri merkezleri için doğru boyuta sahip ve günümüzün kritik edge teknolojisinin soğutulması için doğru yanıtı sunuyor. Aynı zamanda daha az alanda daha fazla soğutma sağlıyor, yönetim ve bakımı kolaylaştırıyor. Bu da bu çözümü perakende, finans, sağlık hizmetleri, imalat ve eğitim başta olmak üzere tüm endüstriler için ideal hale getiriyor."Hızlı ve kolay kurulumVerilen bilgiye göre, yeni ürün, herhangi bir ek soğutmaya gerek olmadan bilgi teknolojileri ekipmanlarının tekli kabinlerini soğutmak için hassas bir sıcaklık kontrolü sağlıyor, rakiplerine kıyasla kabin içinde daha az yer kaplayarak IT operasyonları için kişiye daha fazla alan sunuyor, IT kabininin altına hızlı ve kolay bir şekilde kuruluyor ve entegre oluyor.Ürün, değişken kapasite, 0,5kW ile 3,5kW arasında soğutma sunmak amacıyla kabin hava akımı gerekliliklerini karşılamak için fan ve kompresör hızlarının sürekli ve otomatik değişimini sağlayarak verimliliği artırırken, işletme giderlerini düşürmeye yardımcı oluyor.Öte yandan, üründe yer alan EcoStruxure mimarisi, her seviyede inovasyon sunmak için nesnelerin interneti, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden faydalanıyor.

Kaynak: AA