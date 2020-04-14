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Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri Insan Kaynakları Başkan Yardımcısı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü atandı.

14.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:50
Schneider Electric'te üst düzey atama
Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri Insan Kaynakları Başkan Yardımcısı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü atandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Neslihan Ogan Gümrükçü, Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı oldu.
Yeni görevi doğrultusunda Gümrükçü, bölgenin iş hedefleri ile paralel olarak yetenek yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve şirket liderleri ile birlikte yetenek ve gelişim ajandasının yönetiminde rol alacak. Gümrükçü, Ocak 2020 itibarıyla üstlendiği Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Secure Power İK Liderliği görevini de eş zamanlı olarak yürütmeye devam edecek.
Mentörlük çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor
Kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde görev üstlenen Gümrükçü, 2002-2018 yılları arasında öncü bir ilaç şirketinin İnsan Kaynakları çalışmalarında aktif rol aldı.
Bu dönemde ücretlendirme yönetimi, yetenek yönetimi, organizasyon gelişimi, endüstriyel ilişkilerin yönetilmesi gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttü. 2008 yılında ilk liderlik görevine getirilen Gümrükçü, son olarak bağlı olduğu bölgede (Doğu Avrupa, Türkiye , Hindistan, Afrika) stratejik İK projelerinden sorumlu olarak görev yapmaktaydı.
Gümrükçü, 2019 yılında Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak Schneider Electric ailesine katıldı.
Yetenek Yönetimi ve Liderlik eğitimlerinde çeşitli sertifika programlarını tamamlayan Gümrükçü, özellikle kadınların iş hayatına tutundurulması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda koçluk ve mentorluk çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Güncel
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