Schneider Electric, "edge bilişim" için Yeni Nesil Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) hakkında bilgi veren bir makale paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Schneider Electric'in "Edge Bilişim Altyapısı için DCIM Hakkında Önemli Bilgiler" başlıklı makalesinde veri merkezi operatörleri, kanal ortakları ve Yönetilen Hizmet Tedarikçileri (MSP) için edge bilişim ortamlarında DCIM yazılımının başarıyla kurulumuna yönelik en iyi uygulamalara değiniliyor.

Bu platformlar yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojileri kullanarak Bilgi Teknolojileri (IT) personeli bulunmayan uzak lokasyonlardaki dağıtık yapıdaki IT ekipmanların dayanıklılığını ve çalışma süresini artırıyor.

DCIM, yazılımında görünürlüğü artırmak için bulut teknolojileri, veri analitikleri ve yapay zekadan faydalanıyor.

Yayınlana teknik makaleye göre, yeni nesil DCIM platformları, bunları eski veri merkezi yönetim sistemlerinden açıkça ayıran beş temel özellik ile tanımlanıyor. Bu özellikler arasında şunlar yer alıyor:

"Uygulama kolaylığı, ölçeklenebilirlik, analizler ve bakım için bulut teknolojilerinden faydalanma, yapay zeka aracılığıyla bilgi ve olay öngörüleri için bir veri havuzuna bağlanma, mobil ve web teknolojilerinden faydalanma ve başka tedarikçilerin platformları ile entegre olma, tasarımında sadeliğe ve sezgisel kullanıcı deneyimlerine öncelik verme, potansiyel siber güvenlik risklerini belirlemek ve ortadan kaldırmaya yönelik bir uyumluluk aracı olma."

"Mikro veri merkezi sistemleri eşsiz veriler sağlıyor"

EcoStruxure gibi yeni nesil DCIM mimarilerinin uyarlanması yoluyla tesis yöneticileri, bakım yükseltmelerini ve servis programlarını optimum seviyelerde gerçekleştirebiliyor.

EcoStruxure aynı zamanda iş ortaklarının ve hizmet sağlayıcıların görünülürlüklerini kolayca artırmalarını ve büyük coğrafi alanlarda birden fazla edge sahasını yönetmelerini mümkün kılıyor.

Öte yandan, O&M programları, yazılımın edge bilişim ortamında benzer şekilde yapılandırılmış O&M'lerle yakın işbirliği içinde çalışmasını mümkün kılıyor. Bu sayede bakım ve yönetim kolaylaşıyor ve gerçek zamanlı proaktif güncelleme için otomatik bellenim ve hata düzeltmeleri sağlamak mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Enerji Bölümü İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Üst Yöneticisi Kevin Brown, şunları kaydetti:

"EcoStruxure IT gibi yeni nesil DCIM mimarileri, veri analitikleri, açık API'lar ve diğer uygulamalarla entegrasyon yoluyla Edge ve mikro veri merkezi sistemleri hakkında eşsiz veriler sağlıyor. Ancak başarılı bir DCIM kurulumu için kurumsal katılım ve paydaşlar arasında kesintisiz işbirliği gerekli. Hazırladığımız teknik makalede vurgulandığı üzere DCIM'in değerinden tam olarak faydalanmak için doğru süreçlerin kullanılması ve teknolojiler ve operasyonlar gelişirken bunların da uyarlanması gereklidir."

Kaynak: AA