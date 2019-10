Schneider Electric'ten iki yeni araştırma

Schneider Electric, IT sektöründe edge bilişimin gelişimine rehberlik etme amacıyla, "Edge Bilişim Fırsatlarından Faydalanma" ve "Alıcının Edge Altyapı Yönetimi Rehberi" başlıklarında iki araştırma hazırladı.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, edge bilişim konusunda gelişimi destekleyecek iki e-rehberi sektörün kullanımına sundu.

Canalys iş birliği ile hazırlanan ve ücretsiz paylaşılan e-rehberlerden "Edge Bilişim Fırsatlarından Faydalanma", müşterilerin dijital dönüşüm stratejilerini destekleyerek yeni gelir akışlarının belirlenmesine yardımcı olurken, "Alıcının Edge Altyapı Yönetimi Rehberi" ise edge altyapı yönetimi çözümlerinin değerlendirilmesinde temel hususları ele alıyor.

Açıklamada, "yapılan araştırmalara göre, 2024 itibarıyla şirketler, dijital dönüşüm için yılda 650 milyar doları aşkın harcama yapacaklar" yorumuna yer verildi.

Dijital dönüşüm, IT uzmanları için dağıtık IT Edge bilişim ağlarının planlanmasında çeşitli zorluklar yaratırken, ortaya çıkan bu zorlukların üstünden gelmek ve edge bilişiminin yarattığı fırsatlardan faydalanmak isteyenler için Schneider Electric, iki yeni e-rehberi sektörün kullanımına sundu.

IT ve veri merkezi uzmanları, hizmet tedarikçileri ve partnerlerin ücretsiz ulaşabileceği rehberlerden, "Edge Bilişim Fırsatlarından Faydalanma" rehberi MSP'lere ve VAR'lara, müşterilerini Edge bilişim stratejilerini destekleme anlamında yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

"Alıcının Edge Altyapı Yönetimi Rehberi ise IT ve veri merkezi uzmanlarının bir Edge altyapı yönetimi çözümünü seçmeden veya kurmadan önce sorması gereken sorular ve atması gereken adımları açıklıyor.

Schneider Electric'in pragmatik bir yaklaşım çizerek hazırladığı e-rehberlere APC.com ve SE.com adreslerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA