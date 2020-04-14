Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Schneider Electric Türkiye'de atama

Mehmet Sağlam, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
Schneider Electric Türkiye'de atama
Mehmet Sağlam, Schneider Electric Türkiye , Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Şirketten yapılan açıklamada, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Sağlam'ı atadı.
Sağlam, Schneider Electric Datacenter, Kritik Güç ve Soğutma ürün ve hizmetlerinin bölgedeki satış ve pazarlama aktivitelerine liderlik edecek.
Açıklamada verilen bilgilere göre, iş hayatına 2012 yılında Schneider Electric'te proje yöneticisi olarak başlayan Sağlam, 2016 yılında IT İş Birimi Finans Segmentinden Sorumlu Satış Uzmanı olarak görev aldı. 2018 yılı başında IT İş Birimi Partner Kanalı Yöneticiliği görevine atandı. Aynı yıl ağustos ayında ise IT İş Birimi Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Bölge Müdürü olarak çalışmalarına devam etti.
Sağlam, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sağlam, Pakistan, Türkiye, Asya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haberler
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Güncel ››Schneider Electric Türkiye'de atama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Kayınbiraderini bıçakla başından yaraladı, motosikletle kaçarken yakalandı - Haber 12:40: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Turizm Haftası mesajı - Haber 12:40: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin... - Haber 12:40: Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:39: Güher, evde sanatla terapi yapıyor - Haber 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber