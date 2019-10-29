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Schumacher için üzücü haber: Kök hücre tedavisi yok, iddialar boş yere umutlandırıyor

2013 yılında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya Formula 1'in efsane pilotu Schumacher için üzücü haber İtalyan nörolog Matilde Leonardi'den geldi.

29.10.2019 14:45

Michael Schumacher'in sır gibi saklanan sağlık durumuyla ilgili, İtalyan nörolog Matilde Leonardi'den açıklama geldi.

Formula 1'in efsane pilotu Schumacher, 2013 yılında Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmiş Alman pilotun son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te kök hücre tedavisinden geçtiği ortaya çıkarken, bu tedavinin olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Milano'da Nöroloji Koma Araştırmaları merkezinden Matilde Leonardi, Schumacher'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Michael Schumacher gibi minimal bilinç düzeyindeki hastalar için olumlu etkide bulunan ekspiryum bir kök hücre tedavisi yok. Kendisiyle ilgili dile getirilen iddialar boş yere umutlandırmaktan başka bir işe yaramıyor." ifadelerini kullanarak üzücü haberi verdi.

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Schumacher için üzücü haber: Kök hücre tedavisi yok, iddialar boş yere umutlandırıyor

Micheal Schumacher, Fransa, Spor


YORUMLAR (2)
CAN:cok üzüldüm umutlanmistik allah yardincin olsun güzel adam
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SSK EMEKLİSİ:EN ÇOK SEVDİĞİM SAYGI DUYDUĞUM BİR SPORCUYDU . YILLIK KAZANCI 300. 000. 000. $ OLDUĞU BELİRTİLİYOR DU . RABBİM NE VERİRSE HAYIRLISINI VERSİN . DÜNYALAR SENİN OLSA NE OLUR SAĞLIK OLMADIKDAN SONRA . DÜNYLAR SENİN OLSA NE OLUR HAYRI OLMADIKDAN SONRA SONUÇ BEŞ METRE BEZ O DA NASİB OLURSA
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