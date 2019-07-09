Schweppes'ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic

Hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Sıradışı lezzetlerin peşinde koşanları, etkileyici bir dünyaya davet eden Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki eşsiz tat ekledi.



Şekersiz ve kalorisiz Zero-Tonic ile kalorisiz lezzet opsiyonu sunulurken, sınırlı sayıda pazara sunulacak karışık meyve aromalı Floral-Tonic ile farklı bir lezzet ve eşsiz bir deneyim vadediyor.



Schweppes, yenilenen şişeleri ile yetişkin damak tadına uygun yepyeni ürünler sunarken, uzman miksolojistlerle işbirliği yaparak lezzet tutkunlarına farklı lezzetleri deneme imkanı da tanıyor. Miksolojistlerle hazırlanan yenilikçi tarifler, #schhh ve @schweppes_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA