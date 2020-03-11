Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor
Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor. Emirlikler Mars Projesi kapsamında hazırlanan uzay mekiğinin temmuz ayında Japonya'da uzaya fırlatılması bekleniyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son birkaç senedir başlattığı uzay programı kapsamında hummalı bir çalışma içerisindeydi. Geçen sene kendi geliştirdikleri uyduları ve ilk astronotları Hazza Al Maansouri'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiler.
Ancak ülke şu anda gözünü Mars'a dikmiş durumda. BAE Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için kendi mühendisleriyle bir uzay mekiği tasarladı.
Ancak ülke şu anda gözünü Mars'a dikmiş durumda. BAE Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için kendi mühendisleriyle bir uzay mekiği tasarladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya
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