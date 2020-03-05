Scoob! Filmi

Efsane animasyon film
i Scooby-Doo'nun devam film
inin yönetmenliğini Tony Cervone yaparken orijinal seslendirmelerde Amanda Seyfried, Mark Wahlberg, Zac Efron, McKenna Grace ve Gina Rodriguez görev alıyorlar.Yönetmen:
Tony CervoneSenaryo:
Jack Donaldson, Derek Elliott, Kelly Fremon Craig, Matt LiebermanFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Scooby-Doo MovieYapımcı Firma:
Warner BrosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
29.05.2020 Scoob! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.