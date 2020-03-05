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Scoob! Filmi

Scoob! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Scoob! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47Scoob! Filmi
Efsane animasyon film i Scooby-Doo'nun devam film inin yönetmenliğini Tony Cervone yaparken orijinal seslendirmelerde Amanda Seyfried, Mark Wahlberg, Zac Efron, McKenna Grace ve Gina Rodriguez görev alıyorlar.


Yönetmen: Tony Cervone
Senaryo: Jack Donaldson, Derek Elliott, Kelly Fremon Craig, Matt Lieberman
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Scooby-Doo Movie
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 29.05.2020

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Amanda Seyfried, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:40:37