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Sdatyuma alternatif yol yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yeni Malatya Stadyumu'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltma adına 30 metrelik alternatif bir yol çalışması yapılıyor.

26.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:02Sdatyuma alternatif yol yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yeni Malatya Stadyumu'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltma adına 30 metrelik alternatif bir yol çalışması yapılıyor.

Malatya'nın her noktasında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Yeni Malatya Sadyumuna daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla alternatif yol yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi stadın alt kısmında 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun açılması için çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine Belediye Meclis Üyesi ve ikinci Başkanı Selim Pilten, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı. Çalışmaların yapıldığı yol güzergahında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor taraftarlarının stada geliş ve gidişleri sırasında kullanabilecekleri alternatif bir yolu daha hizmete açacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un karşılaşmaların oynandığı stadın çevresinde ve ulaşım aksında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıkıntıların giderilmesi için 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğunda alternatif bir yol çalışması başlattık. 30 metre genişliğindeki yol çalışmasının 2 bin 100 metre uzunluğundaki birinci etabında çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İkinci etap çalışmalarını ise gerekli kamulaştırmaları yaparak en kısa zamanda tamamlayacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Malatyaspor taraftarlarının stada geliş ve gidişleri sırasında yaşamış oldukları sıkıntılar giderilmiş olacaktır" dedi. - MALATYA

Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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