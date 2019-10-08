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SDG komutanı: IŞİD militanları ikinci planda, önceliğimiz Türkiye'nin olası operasyonu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası önceliklerinin Türkiye'nin yapacağı operasyona karşı koymak olduğunu, tutuklu IŞİD militanlarının korunmasının ikinci planda kaldığını söyledi.

08.10.2019 11:51SDG komutanı: IŞİD militanları ikinci planda, önceliğimiz Türkiye'nin olası operasyonu
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası önceliklerinin Türkiye'nin yapacağı operasyona karşı koymak olduğunu, tutuklu IŞİD militanlarının ikinci planda kaldığını söyledi.

ABD kuvvetlerinin çekilmesi sonrası Suriye'nin kuzey bölgesinin Türkiye'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı oldukça korunaksız kaldığını ifade eden Abdi, "Açıkça söylemek gerekirse bu bizi üzdü. Bu çok büyük bir sorun. Bu konuda (ABD hariç) kimse bize yardımcı olmamıştı. ABD'nin güvenilirliği zedelendi." diye konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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