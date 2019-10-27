Haberler » Dünya » SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık

SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani IŞİD lideri Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardıklarını söyledi.

27.10.2019 17:54SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık
ABD Başkanı Donald Trump Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıklarken Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu operasyonda rol oynadığını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG lideri Mazlum Kobani operasyona katıldıklarını bildirdi. Kobani sosyal medya hesabından ardı ardına açıklamalar yaptı. Bağdadi'nin öldürdüğü haberleri geldikten sonra Kobani "Amerika Birleşik Devletleri ile ortak istihbarat çalışması sonucu başarılı ve tarihi bir operasyon" diye yazdı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:30 Hollanda'da bir sinema salonunda meydana gelen cinayetin Türkiye kökenli zanlısı yakalandı
18:37 Alman polisi, Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı!
18:33 Ölümü bu kez DNA testiyle doğrulandı: IŞİD lideri Bağdadi kimdir? Hakkında kaç ölüm haberi çıktı?
18:00 Şili Devlet Başkanı, protestocuların talebini karşılamak için hükümetini görevden aldığını açıkladı
17:54 Trump: IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi öldü, biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik
17:54 SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık
16:34 Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz
27.10.2019 19:40:33