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SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu bir kamptan 100 kadar kadın ve çocuğun kaçtığını duyurdu.

14.10.2019 02:17SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu bir kamptan 100 kadar kadın ve çocuğun kaçtığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'le bağlantılı 785 yabancının kamptan firar ettiğini öne sürdü.

Suriye Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezini kontrolü altına almasının ardından, ilçenin güneyindeki Ain Issa kasabasında bulunan kampta 'anarşi durumunun hakim olduğunu' aktardı. IŞİD sempatizanı kadın ve çocuklarının tutulduğu kamptan yaklaşık 100 kişinin kaçtığı bildirildi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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