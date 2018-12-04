Sdt 2 Oyunla 3 Farklı Sahnede Perde Açacak

04 Aralık 2018 Salı 12:02



04 Aralık 2018 Salı 12:02

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2 oyunla 3 farklı sahnede izleyiciyle buluşacak.Hem Sivas'ta hem de Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açmaya devam eden SDT, bu hafta 2 farklı oyunla Elazığ, Malatya ve Sivas'ta sahne alacak.SDT tarafından sahnelenen "Kendime Kıyamam" adlı oyun, 5-6 Aralık'ta Elazığ'da, 7-8 Aralık'ta ise Malatya'da sahnelenecek.Tiyatro seyircisi tarafından beğenilen ve seyredenleri gülmeye doyuran, Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle anlatılıyor.Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in, boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu, bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor. Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Kardelen Göktaş, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.Sivas'ta "Kargo" adlı oyun sahnelenecekSTD, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Kargo" isimli oyunu sahneleyecek.Tess Berry-Hart'ın yazdığı, Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış bir grup gencin, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisinin içindeki hikayeleri anlatılıyor."Kargo" adlı oyun 6-7 Aralık saat 19.30'da, 8 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Sivaslı tiyatroseverlerle buluşacak.