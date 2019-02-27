Sdt, "Düş Yakamdan" Adlı Oyunu Sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu
(SDT), "Düş Yakamdan" adlı yerli komedi oyunuyla seyircisiyle buluşacak.
SDT'den yapılan açıklamaya göre, birbirlerine yabancılaşan ailelerin hikayelerinin ele alındığı "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunu, Atatürk
Kültür Sahnesi'nde sanatseverlere perde açacak.
Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Düş Yakamdan" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi
Sahnesi'nde 28 Şubat
ve 1 Mart'ta saat 19.30'da, 2 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA