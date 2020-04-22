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SDÜ Akademik Oda Orkestrası'ndan TBMM'nin 100. yılına "telekonferanslı" türkü

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Akademik Oda Orkestrası, "Isparta'dan çıktım yola" türküsünü TBMM'nin 100. yılı için telekonferans yöntemiyle seslendirdi.

22.04.2020 23:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:20
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Akademik Oda Orkestrası, " Isparta'dan çıktım yola" türküsünü TBMM'nin 100. yılı için telekonferans yöntemiyle seslendirdi.
Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Ömer Türkmenoğlu'nun seslendirdiği türküye, Kovid-19 salgını nedeniyle orkestra üyeleri evlerinden eşlik etti.
"Isparta'dan çıktım yola" türküsü, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan ve o yıllarda Isparta'nın Gönen ilçesinde yaşayan Demirci Mehmet Efe'nin hikayesi anlatılıyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının Meclis ile Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kararını vermesi, demokrasinin kendisi olduğunu belirtti.
TBMM'nin dünyada eşi bulunmadığının altını çizen Çarıkçı, şunları kaydetti:
"TBMM'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
Orkestrada, Adil Levent Yüksel, Pelin Özkan Köşe, Hande Karayel, Yıldız Mutlu Yıldız, Melih Günaydın, Çağlar Baykal, Alper Er, Osman Önder, Arif Karakale, Anıl Akyol ve Dr. Öğr. Gör. Ayça Ünal yer alıyor. SDÜ Akademik Oda Orkestrası’ndan TBMM’nin 100. yılına ’telekonferanslı’ türkü

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Efe, Isparta, Güncel , Haber
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