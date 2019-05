SDÜ'de Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı'nın kapatılmasına öğrenci tepkisi

Kaynak: İHA

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Geleneksel Türk Sanatları (GTS) Bölümü'nde yer alan Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı'nın (ASD) kapatılmasına öğrenciler tepki gösterdi. SDÜ'deki fakültede ayrıca, daha önce uzman eksikliği gerekçesiyle öğretim elemanı talep edilen Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı 25 Nisan'da kapatılırken, aynı ana sanat dalı için 6 Mayıs'ta öğretim elemanı ilanına çıkılması ve sonrasında alınan öğretim elemanının başka bir ana sanat dalında görevlendirilecek olması dikkat çekti.SDÜ GSF'deki GTS Bölümü'nde yer alan Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı, 25 Nisan'da resmen kapatılmasına rağmen 6 Mayıs 2019 tarihinde öğretim elemanı alımı için ilana çıkıldı. Bölüm Kurul Kararı alınmaksızın, Dekanlık ve Rektörlük tarafından verilen teklifle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kapatılan ana sanat dalına alınan öğretim elemanı başka bir ana sanat dalında görevlendirilirken, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı öğrencileri ise kapatmaya tepki gösterdi.SDÜ GSF'de yer alan GTS Bölümü'nde 1-2-3 ve 4.sınıfı bulunan ana sanat dalının kapatılmasına tepki gösteren öğrenciler, bu durumun tarihi önem arz eder nitelikte olduğuna dikkat çekerek, yanlışın düzeltilmesini istedi. Öğrenciler ayrıca, hiç öğrencisi bulunmayan ana sanat dallarının açık olması ile 4 sınıfta da öğrencisi bulunan kendi ana sanat dallarının kapatılmasını ise 'İlginç ve garip' şeklinde yorumladı."Geleneksel Türk Sanatları'nı bilimsel ve akademik yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek" paylaşımıDiğer taraftan SDÜ'nün resmi internet sitesinde daha önce yapılan bilgilendirmede ise, "Bölümün amacı her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat vb. Geleneksel Türk Sanatları'nı bilimsel ve akademik yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir" ifadelerinin bulunması dikkat çekti."Ana sanat dalımızın kapatıldığını bugün hocalarımızdan duyduk, öğrendik"Fakültede yaşananlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan SDÜ GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı 4.sınıf öğrencisi ve Fakülte Temsilcisi Batuhan Deniz, "Ana sanat dalımızın kapatıldığını bugün hocalarımızdan duyduk, öğrendik. Fakültemizde öğrenci var, hocalarımızdan memnunuz ve biz bu dersi görüyoruz. Diğer ana sanat dallarında öğrencisi bulunmayan dallar varken, bizimkinin kapatılması enteresan geldi" dedi.Üniversiteden önce Kütahya'ya yaptığı gezi ile bölümü öğrendiğini ve orada bir sanatçıdan etkilenerek burayı tercih ettiği süreci özetleyen Batuhan Deniz, "Bu bölümü sevdim ve araştırarak geldim, denedim ve kazandım. Burası, Akdeniz Bölgesi'nde tek ve Türkiye'deki üniversiteler arasında bulunan 3 ana sanat dalından bir tanesiydi. Bu bölüme ilgi duyuyorum, seviyorum ve severek yapıyorum. Hocalarımızdan yeterli eğitimi aldığımızı düşünüyorum. Hoca eksiği vardı evet ama bu eksiği kapattılar. Hoca talebinde bulundular, bu talepte bulunurken de ana sanat dalının kapatılması garip geliyor. Biz Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı'ndan mı mezun olacağız, yoksa başka bir alandan mı burayı bilmiyoruz" diye konuştu."Bu ana sanat dalının kapatılmasını ilginç ve saçma buluyorum"Daha önce, kendi ana sanat dallarında yüksek lisans yapma düşüncelerinin bulunduğunu ancak, şu an akibetin ne olacağını bilmediklerini savunan Deniz, "Ana sanat dalı kapatıldı, biz yüksek lisans yapmayı düşünüyorduk. Ama şimdi yapabilecek miyiz, bunu bilmiyoruz. Daha önce SDÜ'ye bağlı olan Su Ürünleri Fakültesi'nde öğrenci teşviki için burs verilirken, öğrencisi bulunan, hatta daha önce 2 mezun veren bu ana sanat dalının kapatılmasını 50-60 öğrenci bulunmasına rağmen ilginç ve saçma buluyorum. Bölüm kurmak çok zor ama kapatmak nasıl bu kadar kolay olabiliyor, bir veya iki günde nasıl kapatılabiliyor, onu da bilemiyorum" şeklinde konuştu.Kapatılan ana sanat dalının yeniden açılması gerektiğini savunan Deniz ayrıca şu görüşlerde bulundu; "Sıkıntının giderilmesi adına ana sanat dalımızın tekrar açılmasını istiyorum. Ben kapatılmasını istemiyorum. Bunun bir an önce düzenlenmesini ve tekrardan Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı'nın açılmasını istiyorum. Sorgusuz - sualsiz ve öğrencilere danışılmadan kapatılan ana sanat dalının tekrar açılmasını istiyorum"."Bu durumu onaylamıyor ve hoş görmüyorum"GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı öğrencilerinden Süleyman Samur ise bu dönem mezun olacak bir öğrenci adayı olduğunu belirterek, ana sanat dallarının kapatılacağını duyduğunda üzüntü içine girdiğini kaydetti.Türkiye'deki sayılı üniversitelerde bulunan bu ana sanat dalının Türk Sanatı'nı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden Samur, "Gerek hocalarımız, gerek okulumuz ve arkadaşlarımız adına bölümümüzün çok güzel bir çalışma alanı ve teşvik edici olduğunu düşünmekteyim. Burada verilen eğitim aynı şekilde devam etmesini ve ana sanat dalının kapatılmamasını istiyorum. Zaten sayılı üniversitelerde bulunan bu ana sanat dalı kapatıldığı takdirde bizim de sıkıntı içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bu durumu onaylamıyor ve hoş görmüyorum. Talep gören bir üniversite ve bölümdeki bu ana sanat dalının kapatılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Sanata olan ilgim beni bu üniversiteye yönlendirdi"Okula bu yıl başladığını ve aktif olarak eser yapıldığını dile getiren SDÜ GSF Geleneksel Tük Sanatları Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı 2.sınıf öğrencisi Fatih Ordu da burada çok güzel bilgiler edindiğini belirterek, "Şayet bu ana sanat dalı kapatılırsa, gelecek nesiller bundan faydalanamayacak, yeni hocalar yetişemeyecek. Günümüzde zaten birçok sanat ölmeye yüz tutmuş ve bizim de toplum olarak bunlara sahip çıkmamız, yeni bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Şayet, bu ana sanat dalı şimdi kapatılıyorsa, bundan 5-10 yıl sonra tekrar açılacaktır" ifadelerine yer verdi."Biz burada sadece Çini öğrenmiyoruz, yapılış ve fırınlamaya kadar her aşamasında buradayız" diyerek sözlerini sürdüren Ordu, "Burada Geleneksel Türk Sanatları'nı öğreniyoruz. Bunların, geçmişte nasıl olduğu ve nasıl oluştuğunu öğreniyoruz. Umuyorum ki, biz gelecekte burada hocalar olacağız ve biz bunları diğer insanlara aktarmaya çalışacağız. Şayet bu ana sanat dalı kapatılırsa biz ne yapacağız, bu öğrendiklerimizi kimlere aktaracağız?" görüşlerinde bulundu.Uzman eksikliği gerekçesiyle kapatılan ana sanat dalına uzman alındı ama daha sonra başka ana sanat dalına görevlendirildi iddiasıFakültede son olarak başvuruları 4 Mart (Doçent) ve 6 Mayıs 2019 (Dr.Öğretim Üyesi) tarihlerinde başlayan 2 öğretim elemanı alımı için kadro açılan bölümün ana sanat dalının 22 Nisan'da yapılan başvuru ve 25 Nisan'da alınan karar ile resmen kapatılmasına rağmen, Mayıs ayında öğretim elemanı alımı için ilana çıkıldığı ve alım yapılan kadrodaki öğretim elemanının da başka bölümde görevlendirildiği öne sürüldü.Uzman eksikliği gerekçe gösterilerek GTS Bölüm Kurul Kararı olmaksızın kapatılan, ancak kapatılan ana sanat dalına sonradan alımı yapılan uzmanın sonrasında başka ana sanat dalına görevlendirilecek olması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.Dekan Yardımcısı Genç, kapatma tarihinin Mayıs olduğunu öne sürdüÖte yandan, SDÜ GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç ise, Türkiye'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi olmak üzere 3 üniversitede yer alan Eski Çini Onarımı Ana Sanat Dalı'nın Mayıs ayı itibariyle kapatıldığını, tam tarihi net olarak hatırlayamadığını belirterek, artık Türkiye'de kalan ana sanat dalı sayısının 2'ye düştüğünü söyledi.Yeni açılan ana sanat dalına ilk alım önümüzdeki öğretim yılında yapılacakIsparta'da Çini kültürünün Kütahya ve başka bölgelerde olduğu gibi revaçta olmaması dolayısıyla yeterince ilgi ve talep görmediğini savunan Doç. Dr. Genç, SDÜ'de Eski Çini Onarımı Ana Sanat Dalı yerine Hat Ana Sanat Dalı açıldığını söyledi.Tezhip Ana Sanat Dalı ile Hat Ana Sanat Dalı'nın birlikte daha güçlü olduğunu dile getiren GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Genç, Hat Ana Sanat Dalı'na yeni eğitim öğretim döneminde ilk öğrenci alımının yapılacağını ifade etti."Mevcut öğrenciler mağduriyet yaşamayacak"Doç. Dr. Genç ayrıca, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı'nda 1.sınıftan itibaren 4.sınıfa kadar öğrenim gören mevcut öğrencilerin, bu ana sanat dalı derslerini görmeye devam edeceklerini, mağduriyet yaşamayacaklarını ve bu şekilde mezun olacaklarını da sözlerine ekledi. - ISPARTA Genç