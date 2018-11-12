Sdü'den Asya ve Pasifik Bölgesi İçin Vizyon Projesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde küresel ölçekte güç dengelerini yeniden biçimlendirecek unsurlardan biri haline gelen Asya ve Pasifik Bölgesi için, Türkiye'nin bölge odaklı dış politikasına akademik katkı sağlayacak Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, konu ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik çalışmaları teşvik edecek, projeler üretecek ve hakemli dergi yayınlayacak.Süleyman Demirel Üniversitesi, küresel ölçekte güç dengelerini yeniden biçimlendirdiği ifade edilen ve dünyanın jeopolitik merkezlerinden biri haline gelen Asya ve Pasifik Bölgesi'ne ayna tutuyor. SDÜ Rektörlük genel şemsiyesi altında kurulan Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İran'dan Rusya'ya, Kazakistan'dan Hindistan'a, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Singapur'a kadar geniş coğrafyada içerik üretecek.SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Demirkıran, Asya-Pasifik Bölgesi'nin yükselişte olmasına karşın Türkiye'de bu alanda çalışan yeterli araştırmacının bulunmaması sebebiyle kurulduklarını ifade etti."Katkı sağlamayı hedeflemekteyiz"Ortadoğu ve Orta Asya'nın büyük güç mücadelelerine sahne olduğunu vurgulayan Demirkıran şu ifadeleri kaydetti:"Diğer taraftan Japonya'yla başlayan sonrasında Güney Kore, Singapur, Çin ve ASEAN ülkelerinin de ekonomik anlamda önemli ilerlemeler kaydetmesiyle belirgin hale gelen Asya'nın yükselişi uluslararası ilişkilerdeki güç merkezinin Atlantik'ten Asya'ya özellikle de Asya-Pasifik'e kaymasına neden olmuştur. Bu gelişmeler bölgeye yönelik ilginin artmasını da beraberinde getirmiştir. Türkiye'de de son yıllarda Asya ve Pasifik'e duyulan merak artmıştır. Fakat halen özellikle bölge ile ilgili çalışan yeterli sayıda uzman bulunduğu söylenemez. Merkez olarak Ortadoğu, Orta Asya, Güneydoğu Asya gibi Asya'nın tüm alt bölgeleri ve özellikle de Asya- Pasifik ülkeleriyle ilgili çalışmalar yapmayı ve yayınlamayı, projeler üretmeyi, konferanslar, seminerler düzenlemeyi ve ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz""Politikalarına da akademik katkı sağlamayı hedefliyoruz"Merkezin, bölge ülkelerinden gelen pek çok lisans ve lisansüstü öğrenciyi de konuk ettiğini belirten Demirkıran, bölgeyi bilen insanlarla ve bu bölgeyle ilgili çalışan araştırmacıları bir araya getirme çabasında olduklarını söyledi. Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Demirkıran, "Merkezimiz öncülüğünde ve işbirliğiyle yapılacak çalışmalar ve etkinlikler vasıtasıyla, Türkiye'nin bölgeye yönelik yaklaşım ve politikalarına da akademik katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Yükselen Asya- Pasifik için eğitim içerikleri oluşturularak bölgeyi çok iyi tanıyan uzmanların yetiştirileceğine vurgu yapan Demirkıran, hakemli dergi yayınlanacağını yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanaklarının geliştirileceğini de sözlerine ekledi. - ISPARTA