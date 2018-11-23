Sdü Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı

23 Kasım 2018 Cuma 15:11



23 Kasım 2018 Cuma 15:11

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından hastane bahçesinde verilen eğitimde İtfaiye Amiri Şenol Dede, yangın söndürücü hortumlarının kullanımı ve yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahaleyi uygulamalı olarak anlattı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre, hangi yangın tüpünün seçilmesi ve yangına müdahale için nelerin kullanılması gerektiği hakkında çalışanları bilgilendirdi. Tatbikatta, Hastane Afet Planı (HAP) görevlilerine gerçekleşen yangın şekilleri gösterilerek yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi."Panik olmadan yangına müdahale etmeliyiz"Tatbikatta, 5 adet yangın tipi olduğunu söyleyen İtfaiye Amiri Şenol Dede, "A sınıfı yangınlar: Kağıt, ahşap, kumaş, kağıt gibi katı madde yangınları. B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınlardır. Bizim en çok karşılaştığımız yangın türleri ahşap, yağ ve ev tüpü yangınlarıdır. Evimizde meydana gelen bu tür yangınlarda panik olmadan yangına müdahale etmeliyiz. Yanma sırasında yanıcı maddenin ısısı maddenin cinsine göre yanma ısısının altına düşürülürse yanma olayı ortadan kalkacaktır. Yanma olayının meydana gelebilmesi için gerekli üç şarttan biri olan oksijen yanma esnasında ortadan kaldırılır. Oksijeni azaltarak yangının söndürülmesi usulüne havayı kesme denilmektedir. Bu olayı genelde örtme, boğma, oksijeni azaltma şeklinde yaparız. Yanan maddelerin üzerine havayı kesmek (Oksijeni ortadan kaldırmak) için örtülen veya yayılan maddelerle yapılan söndürme işlemine örtme denir. Kuru yanıcı madde yangınlarında ve başlangıç halindeki yangınlarda örtü olarak ıslak halı, kilim, battaniye kullanılırlar. Oluşan yangının oksijenle ilgisini önlemek veya yanma için gerekli oksijen oranını azaltmak amacıyla yapılan işlemdir" diye konuştu. - ISPARTA