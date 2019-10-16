SDÜ'lü genç kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı

Isparta'da üniversite öğrencisi genç kıza cinsel saldırı ve gasp zanlısı evinde yakalandı

Gasp edilen genç kıza ait cep telefonu da ele geçirildi

ISPARTA - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçen Cumartesi günü 1. sınıf öğrencisi genç kıza cinsel saldırı ve gasp yaptığı gerekçesiyle aranan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü SDÜ'deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi'ndeki üst geçitte iddiaya göre üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, bir şahsın cinsel saldırısına ve gaspa uğradı. Olayda talihsiz genç kız yaralanırken, saldırgan kaçtı. Mağdur genç kız, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındı. Olay sonrasında polis, elindeki bilgiler ışığında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bisikletli cinsel saldırı zanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı

Emniyet güçleri tarafından dün akşam saatlerinde evine yapılan operasyonla yakalanan bisikletli zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "12.10.2019 günü saat 12.50 sıralarında meydana gelen 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama' ve 'Yağma' olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik yapılan titiz teknik ve saha çalışması sonucu, şüpheli erkek şahsın ilimiz nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs ikametinde suçta kullanılan bisiklet ve müştekiye ait cep telefonu ile yakalanarak gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat sonrası adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.