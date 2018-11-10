Sdü Öğrencilerinden 09.05 Koreografisi

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:29



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:29

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (PAGUK) Topluluğu tarafından 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80.yıl dönümü münasebetiyle koreografik bir etkinlik gerçekleştirdi.SDÜ 19 Mayıs Amfisi'nde gece geç saatlerde düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen topluluk üyesi öğrenciler tarafından, 80.yıl dönümü anısına saat 09.05'i temsil eden bir koreografi yapıldı.Ayyıldızlı Türk Bayrağı'nın da yer aldığı etkinlikte, siren çalınarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduktan sonra ölmediğini ve yüreklerde yaşadığını belirten sonsuzluk ifadelerini içerek kısa video yapıldı. Drone ile çekilen video duygu dolu anlar yaşattı. Yapılan videoya ise şu not düşülerek paylaşıldı; "Son Kasım gelene kadar, daima kalbimizde olacaksın ve gösterdiğin hedefte olacağız."Etkinliği gerçekleştiren öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA