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Sea To Sky Enduro Yarışları (2)

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

25.09.2019 19:20
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabında dereceye giren sporcular belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların ilk startı, Kındıl Çeşme Plajı'nda verildi.
2 kilometrelik plaj etabı sonunda ilk üçe giren sporcular şöyle sıralandı:
1- Wade Young (Güney Afrika)
2- Mario Roman (İspanya)
3- David Cyprian (Çekya)
28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın orman etabıyla devam edecek.
Deniz seviyesinde başlayıp kanyon ve dağ etapları da gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.
Sea To Sky Enduro Yarışları (2)

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Kaynak: AA

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