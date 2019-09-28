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Sea To Sky Enduro Yarışları - Dağ etabı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın dördüncü gününde sporcular dağ etabında mücadele ediyor.

28.09.2019 15:22
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın dördüncü gününde sporcular dağ etabında mücadele ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların dördüncü gün startı verildi.
Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 55 kilometrelik zorlu dağ etabına geçildi.
Sporcular, Çamyuva sahilindeki başlangıç noktasından Kesmeboğazı, Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi zorlu ormanlık alanların geçilmesinin ardından Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşabilmek için mücadele veriyor.
Deniz seviyesinde başlayıp plaj, orman ve kanyon etapları geçilen organizasyon bugün sona erecek.
Sea To Sky Enduro Yarışları - Dağ etabı

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Kaynak: AA

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