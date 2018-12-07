07 Aralık 2018, 14:42
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Sean Penn Türkiye'den Ayrıldı

Sean Penn Türkiye

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü.

Enver ALAS - İSTANBUL, DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn,   THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü. 

Atatürk Havalimanı'ndan TK-077 sayılı İstanbul- Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi. 

DHA,İstanbul,Türkiye,Sean Penn
07 Aralık 2018 Cuma 14:42